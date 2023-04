Affrontements entre pêcheurs: Le parquet de Thiès fait part de l'interpellation de plusieurs personnes et adresse une mise en demeure ferme "aux potentiels contrevenants"...

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le parquet de Thiès a rappelé pour les regretter les affrontements en mer du 02 avril 2023 ayant opposé " des membres de la communauté des pêcheurs de la grande Côte". " Ces événements avec leur extension sur le continent à Mboro puis à Kayar, ont occasionné des violences physiques graves sur des personnes ainsi que des dégradations de biens dans ces localités', a rappelé le procureur près le tribunal de grande instance de Thiès.



Ledit communiqué de renseigner qu'une vingtaine de personnes à Kayar et une dizaine à Mboro ont été interpellées, à la suite des investigations.



" Les procédures ouvertes font l'objet d'un traitement à la mesure de la gravité des actes commis", a martelé l'autorité judiciaire. Avant d'adresser " une mise en demeure ferme aux potentiels contrevenants au respect de la paix publique et à l'intégrité physique des personnes et des biens" tout en espérant un retour à la normale...