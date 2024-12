Affrontements entre Agriculteur/éleveur :Le président national de la maison des éleveurs alerte et interpelle l'état....

Les conflits entre éleveurs et agriculteurs engendrent des blessés graves et des fois des morts d'hommes. Le dernier en date est celui intervenu ce 23 décembre 2024 à Ndiogoye département de Mbour commune de Sindia. Ismaila Sow président nationale de la maison des éleveurs du Sénégal revient sur les textes obsolètes. Ce dernier invite l'état à mettre en place une commission nationale de réforme foncière limitée et qui impliquerait les vrais acteurs..."Aujourd’hui subsistent des décrets obsolètes qui ne répondent pas aux réalités du moment. Pour éviter la répétition récurrente de ces confits, il urge de prendre toutes les dispositions nécessaires dans les nouveaux textes en toilettage et dont la parution se fait désirer compte tenu des urgences et éviter toute erreur et manquement lors de la rédaction. Pour ce cas ,je propose au gouvernement de mettre une commission nationale restreinte composée d'expert en la matière et lui donner tout le temps nécessaire pour la production d'un bon document..."a dit Ismaila Sow président nationale de la maison des éleveurs du Sénégal..