Affaire des nourrissons décédés à Tivaouane : Aminata Mbengue Ndiaye a exprimé les sentiments de compassion et de tristesse aux familles.

Une délégation de la majorité présidentielle conduite par la présidente du HCCT Aminata Mbengue Ndiaye s’est rendue au centre de santé Mame Abdou Aziz Sy Dabakh pour s’enquérir de la situation.



Aminata Mbengue Ndiaye en présence du Préfet, du Maire de la ville Diop Sy, de la présidente du Conseil départementale Seynabou Gaye Touré et de la directrice de l’hôpital a exprimé les sentiments de compassion et de tristesse de toute la délégation à l’unisson avec le Président Macky Sall et toute la nation sénégalaise. Elle a présenté ses condoléances attristées aux familles éplorées et formulé des prières pour les 11 enfants disparus.



La présidente du HCCT est accompagnée de Aminata Touré ancien PM, des ministres Zahra Iyane Thiam, Néné Fatoumata Tall, Alioune Ndoye, des députés Adji Mergane Kanouté, Lucy Cissé, Aïda Sow Diawara, de la conseillère du CESE Aïda Sougou, de Maïmouna Fall et autres responsables politiques trouvés sur place s’est rendue à l’hôpital de Tivaouane.



La délégation était dans la cité religieuse ce jeudi en début d’après midi.