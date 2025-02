Affaire des 8 milliards supposés: la réaction du ministre Cheikh Diba: «Président ak Premier ministre duñuma eup ay valeurs… »

L’affaire est désormais sur la place publique, et tout le monde en parle ! En effet, après les révélations faites lors d’une émission sur Walf TV concernant un scandale supposé impliquant des milliards et mettant en cause un homme d’affaires ainsi qu’un ministre de la République, le journaliste-chroniqueur Pape Sané a propulsé ce débat au sommet de l’État.



À l’occasion du vote du projet de loi sur la réglementation bancaire, le ministre des Finances, Cheikh Diba, a réagi en ces termes : « Le ministère des Finances fait l’objet de nombreuses convoitises. Le débat est là. Nous n’allons pas entrer dans des considérations spécifiques, car l’affaire est entre les mains de la justice. Mais je peux vous assurer que nous partageons ces valeurs de transparence et de Jubël-Jubënti. Nous n’accepterons pas que le Président ou le Premier ministre ait plus de valeurs que nous. Que chacun prie pour son prochain… », a déclaré le ministre devant l’Assemblée nationale.