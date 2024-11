Affaire des 8 milliards de la société WAE - l'audit du cabinet Mazars et la plainte des actionnaires : ce que l'on reproche à Samuel Sarr 

L'ancien ministre de l'énergie sous le régime de Wade, Samuel Sarr, a été interpellé à l'AIBD, à son retour de voyage (Dubaï), par la police avant d'être remis aux gendarmes de la section de recherches (SR).



Quid des raisons de l'interpellation de l'ancien directeur général de la SENELEC ?



Selon des informations de Dakaractu cette interpellation est liée à l'affaire de la centrale électrique du Cap des bûches, West Africa Énergie. Cette société est constituée de plusieurs actionnaires dont l'homme d'affaires Abdoulaye Dia de Senico, l'homme d'affaires Moustapha Ndiaye, le banquier Khadim Ba, l'homme d'affaires Arona Dia, la Senelec et Samuel Sarr. Il y a un peu plus d'an, 3 d'entre eux avaient demandé l'audit de ladite société (West Africa Énergie) et celui-ci a été confié au cabinet Mazars. Au final, le cabinet avait découvert un trou de 8 milliards de FCFA. Après constat, des actionnaires avaient décidé de déposer une plainte, mais depuis un an, le dossier traînait. Toutefois, il a été relancé il y a quelques semaines à travers des va-et-vient des deux parties au à la section de recherches qui a reçu les instructions du procureur pour diligenter cette affaire. Dans ce dossier, Samuel Sarr bénéficiait du soutien de deux actionnaires de ladite société. Et pour sa défense, il a toujours déclaré être le propriétaire de cet argent qui, dit-il, avait été déposé en son nom dans le compte de la société West Africa Énergie, par la société dénommée " Ndar Énergies", pour un paiement dû à un travail qu'il a lui-même effectué au profit de cette société.



Pour rappel, le mis en cause a été finalement arrêté hier, dès son arrivée à l'AIBD (après un séjour à Dubaï), par la police et remis à la section de recherches. C'est suite à un avis d'arrestation émis par le procureur via la Gendarmerie (SR).



Une affaire à suivre !