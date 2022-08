Affaire de la retransmission de la coupe du monde / Attaques contre la RTS : les partisans de RTS montent au créneau.

En conférence de presse tenue hier, le groupe E-média a qualifié de «manœuvre frauduleuse » le comportement de New World TV, la société détentrice des droits en Afrique auprès de la Fifa. Le groupe ayant finalement attribué à la RTS l’exclusivité de la diffusion sur l’ensemble du territoire, le groupe E-media estime que l’État du Sénégal s’est illégalement substitué à la chaîne nationale pour l’acquisition de ces droits TV.



Ainsi, selon Mamoudou I. Kane, « la Rts constitue un danger pour la pluralité de la presse ». Une forfaiture supposée qu’ils entendent combattre devant les juridictions compétentes. En effet, le directeur de E-Media déclare ne pas comprendre que « la Rts qui était éliminée de la course revienne avec les droits de retransmission de la Coupe du Monde. »



Du côté de la RTS des voix sont montées pour fustiger les déclarations du patron de E-média. Mais aussi d’autres, comme Abdoulaye Guèye, Journaliste Communicant, qui lui estime que « la Rts n'a rien à cirer car c'est la responsabilité de la structure contractante qui entièrement est engagée. Jamais de mémoire de sénégalais, l'on a entendu que la Rts est mêlée à des actes délictueux. Elle n'a jamais été contrainte de quémander auprès de mécènes comme pour s'acquitter du paiement de ses droits de retransmission », a-t-il dit.



Revenant sur le contentieux, Idrissa N’diaye, Journaliste indépendant, estime que « l'aveu de culpabilité est la meilleure des preuves ». En effet, rappelle-t-il, « le groupe Emedia, par la voix de l'un de ses avocats-conseils, en l'occurrence Me Bamba Cissé, a sans le savoir, livré aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs, le corps du délit à savoir le non-paiement des droits TV dus à New World TV, société togolaise détentrice des droits de la Coupe du Monde FIFA "Qatar 2022". Me Cissé en a rajouté une couche en confirmant ce que l'on savait déjà, que Emedia a reçu notification de New World TV de défaut de paiement. Où se trouve alors la "forfaiture" dès lors qu'Emedia est défaillant ? » se demande-t-il. Ainsi, toujours selon lui, « si ce n'est pas de l'amateurisme, ça en a tout l'air ! »