Affaire Sweet beauté: la décision judiciaire condamnant Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye officialisée

La décision de justice condamnant le président du Pastef - Les patriotes, Ousmane Sonko et sa co-accusée Ndèye Khady Ndiaye à 2 ans d’emprisonnement ferme dans l’affaire Sweet beauté a été officialisée, ce 28 juin. Le jugement rendu par la chambre criminelle et lu par Dakaractu est désormais disponible au greffe. C’est un document de 38 pages. Il a fallu attendre 28 jours pour que la décision soit prise, rendant ainsi exécutables les peines prononcées à l’encontre des prévenus Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye.











Pour rappel, Ousmane Sonko a été acquitté du délit de menaces de mort. Pour le crime de viol, les faits ont été requalifié en corruption de la jeunesse. Sa co-accusée Ndèye Khady Ndiaye a été acquittée des faits de complicité de viol et de diffusion d’images contraires au bonnes mœurs mais reconnu coupable des faits d’incitation à la débauche.



La question qui se pose est de savoir si l’opposant sera arrêté dans les heures qui vont suivre où la communauté musulmane se prépare à célébrer l’Aid Al Aldha ou Tabaski. Faudra-t-il s'attendre à l’arrestation imminente de l’opposant ? Nous ne tarderons pas à le savoir…