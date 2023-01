Affaire Sonko : « Nous constituerons un bouclier autour de notre leader et de son projet » (Jeunes de Pastef)

Malgré l’annonce du juge pour le renvoi devant la chambre criminelle de l’affaire opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr, les patriotes comptent se battre. Et les jeunes du parti ne sont pas en reste. Lors de leur conférence de presse de ce 20 janvier 2023, les jeunes de Pastef compte continuer les activités du parti. Pour ce faire, ils constitueront « un bouclier autour de leur leader et de son projet... »