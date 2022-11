Affaire Populations de Cayar et Barna : Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre et nous invitons le juge à venir faire le constat lui-même" (Mor Mbengue)

Le collectif pour la défense des intérêts de Cayar vient d'être débouté par le Tribunal de grande instance de Thiès suite à l'affaire l'opposant à l'usine de poissonnerie "Touba Poissonnerie Marine" (Ex Barna). Pour les habitants de Cayar qui comptent interjeter appel, ce combat ne vient que de commencer.

Selon un membre dudit collectif, Mor Mbengue, "nous allons continuer le combat jusqu'au bout. Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre. Le combat ne vient que de commencer. Cette décision de justice nous a surpris. Mais cela ne nous effraie pas. Nous allons poursuivre le combat au prix de notre vie, même si on n'en est pas encore arrivé à ce stade. Nous allons nous réunir pour élaborer un autre plan d'action". Pour lui, beaucoup de populations sont confrontées aux mêmes problèmes, mais ont préféré croiser les bras par peur de représailles et par manque de soutien. "Cette première étape peut être considérée comme une victoire. Car au Sénégal, on ne compte plus les usines qui ne respectent pas les normes environnementales et personne ne se dresse contre elles. Nous avons saisi la justice lorsqu'on a senti que nos vies sont en danger. Nous sommes sûrs et certains que nous gagnerons ce combat et bouterons hors de notre commune cette usine. Ce n'est qu'une question de temps", a-t-il lancé. Aussi, estime-t-il, que ce combat est loin de se terminer. " C'est la vie de plusieurs personnes qui est en danger. Nous n'avons ni peur d'aller en prison encore moins d'y laisser nos vies", avise-t-il.

Mor Mbengue en a également profité pour inviter la population à faire preuve de sérénité. "Nous sommes des légalistes. La justice a pris, aujourd'hui, une décision que nous respectons. Mais nous allons poursuivre le combat tout en respectant la procédure normale", informe-t-il, non sans lancer un message au juge . "Tout ce que nous demandons au juge, c'est de se rendre à Cayar pour faire lui même le constat afin de voir ce qu'endurent les populations depuis que cette usine s'est implantée dans notre commune. S'il l'avait fait, nous sommes convaincus qu'il n'allait pas prendre une telle décision", a-t-il fait savoir.

Le président du réseau national des organisations communautaires pour la protection de l'environnement, Mbacké Seck, a fait le déplacement pour soutenir le collectif dans cette lutte contre l'usine de poissonnerie. Il a tenu à féliciter les populations qui se battent pour la protection et la préservation de leur environnement. Il fera savoir que "c'est une victoire de voir une communauté traîner en justice une usine pour la protection de leur environnement. C'est une victoire et il ne faudrait pas qu'ils se découragent". Il poursuit pour inciter toutes les populations du Sénégal qui vivent les mêmes difficultés de se lever pour se dresser contre toutes les entreprises qui ne respectent pas les normes environnementales. Surtout, dira-t-il, contre "Touba Poissonnerie Marine". "Il faudrait que l'ensemble des dispositions juridiques qui sont à notre portée soient prises pour qu'on puisse traîner les pollueurs en justice. Et nous allons mobiliser tous les moyens nécessaires pour que cette communauté puisse continuer ce combat qui vient de démarrer", a-t-il fait remarquer.