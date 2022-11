Affaire Populations de Cayar contre Barna : Le collectif débouté par le Tribunal de grande instance de Thiès

Le verdict entre le collectif pour la défense des intérêts de Cayar et l'usine Touba Poissonnerie Marine (Ex Barna Sénégal) vient de tomber. Le tribunal de grande instance de Thiès a débouté ledit collectif. Selon Me Baboucar Cissé, " le tribunal de grande instance de Thiès a rendu sa décision estimant que "les demandes formulées par l'association pour la défense des intérêts de Cayar sont mal fondées. Il les a tout simplement débouté de toutes leurs demandes comme étant mal fondées". Seulement, les populations ont décidé de ne pas s'en arrêter là en interjetant appel.

Pour lui, "ils ont très peu de chances qu'une décision intervienne même en appel. Parce que le dossier qu'ils ont produit est manifestement un dossier qui est extrêmement léger. Car on ne peut pas accuser une entreprise de polluer l'air et l'environnement et vouloir sur la base de faits qui frisent le ridicule, gagner . C'est pourquoi le juge n'est pas tombé dans leur piège malgré cette campagne médiatique de diabolisation. Le juge a fait preuve de sérénité."

Pour rappel, le collectif avait déposé une assignation le mois de septembre dernier pour la fermeture de l'usine à cause de nombreux dégâts sur l'environnement. Après un premier renvoi, le tribunal a finalement rendu son verdict mais en faveur de l'usine de poissonnerie. Cependant, les populations comptent interjeter appel et aller jusqu'au bout de leur combat tout en espérant avoir gain de cause.