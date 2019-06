Affaire Petrotim : AND-JEF/PADS-Authentique salue l’ouverture d’une enquête judiciaire

Le Sécrétariat Exécutif (SE) de AND-JEF/PADS-Authentique a salué la décision des autorités d'instruire le procureur de la République d'ouvrir une enquête judiciaire pour éclairer les sénégalais sur les contrats pétroliers et gaziers signés par notre pays. Pour le SE, la possession de ressources pétrolières et gazières doit être une bénédiction pour notre pays en contribuant à satisfaire les besoins importants d’infrastructures, d’éducation et de formation, d’enseignement supérieur et de recherche, de santé, de sécurité, de culture, etc. des populations. C'est pourquoi, pour éviter les tensions extrêmes que connaissent un certain nombre de pays riches en ressources pétrolières et gazières, le SE encourage les autorités compétentes à continuer de faire preuve de fermeté pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Sur un autre registre, le SE s'inquiète de la dégradation de la situation dans le centre du Mali et condamne avec la dernière énergie l'attaque du village de Sobone Ba qui a fait 35 morts. Le SE appelle toutes les communautés et toutes les forces vives du Mali à agir encore plus activement pour réaliser l''unité et garantir la sécurité du pays. Le SE de lancer pour finir un appel à nos organisations sous régionales, régionales et internationales à prendre leurs responsabilités historiques et à faire face aux terroristes et envahisseurs de type nouveau afin que la sécurité, la paix et le développement puissent prospérer partout