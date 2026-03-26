Candidature de Macky Sall à l’ONU : Badara Gadiaga voit en l’ancien président un homme « prédestiné »

Invité de l’émission « Faram Faccee » sur le TFM, le chroniqueur Badara Gadiaga a apporté son soutien appuyé à la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies, estimant que l’ancien chef de l’État dispose du parcours et du profil requis pour diriger la première organisation internationale mondiale.



« Macky Sall a un prédestiné. C’est une victoire pour l’Afrique de voir Macky Sall à la tête de l’ONU », a déclaré Badara Gadiaga, qui en est à sa première sortie publique depuis sa sortie de Rebeuss. Même sous bracelet électronique, le chroniqueur exprime une conviction qui dépasse le simple soutien conjoncturel pour s’inscrire dans une lecture continentale de l’enjeu.



Pour le chroniqueur, l’accession de l’ancien président à ce poste représenterait non seulement une consécration personnelle, mais aussi une avancée symbolique et diplomatique majeure pour le continent africain, trop longtemps tenu à l’écart des plus hautes fonctions onusiennes.