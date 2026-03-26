Santé bucco-dentaire à Touba / Ll’hôpital Matlaboul Fawzeini a abrité la célébration de la journée mondiale

Touba a abrité, à l’hôpital Matlaboul Fawzeini, la célébration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Une occasion saisie par Madame Codou Badiane Mané, cheffe de la division de la santé bucco-dentaire au ministère de la Santé et de l’Action sociale, pour rappeler l’importance cruciale d’une hygiène buccale rigoureuse. Accompagnée de la directrice régionale de la santé de Diourbel, elle et sa délégation ont été chaleureusement reçues par le personnel de l’établissement, conduit par son directeur, Massamba Thioro Sall. Sur place, la cheffe de division a également lancé un appel pressant aux populations : cesser de confier leur santé bucco-dentaire aux charlatans et aux cabinets esthétiques non agréés.