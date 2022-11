Affaire Pape Alé Niang: le juge du 2ème cabinet hérite du dossier, le journaliste sera, incessamment, entendu

Le dossier du journaliste investigateur, Pape Alé Niang est en instruction. Il est confié au juge du 2ème cabinet. Présent depuis, ce matin du 9 novembre, au palais de justice de Dakar, le journaliste devra être entendu, incessamment, entre 17 heures et 19 heures, a appris Dakaractu des avocats du journaliste. Me Moussa Sarr et Me Khouraychi Ba ont été confirmés par Me Ciré Clédor Ly joint au téléphone.



Le juge d’instruction du 2ème cabinet décidera dans les heures qui vont suivre de la suite à donner à cette affaire ayant trait au recel, vol de documents administratifs et divulgation d’une information militaire… Les conseils de Pape Alé Niang parmi lesquels Me Bamba Cissé ont été aperçus dans les coulisses du palais de justice. Sans nul doute, ils s’activent pour organiser la défense de leur client. Nous y reviendrons…