Affaire Pape Alé Niang: le Procureur requiert le mandat de dépôt pour le journaliste, son sort est entre les mains du juge Mamadou Seck.

Le journaliste Pape Alé Niang vient à l’instant d’être inculpé des chefs de divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques (articles 64, 370, 430 et 255 du code pénal). L’information a été rendu public par un de ses conseils à savoir Me Cheikh Kourayssi Ba dans un post sur sa page Facebook. L’avocat a ajouté qu’ayant visé en renfort l’article 139 du Code de procédure pénale pour requérir du juge qu’il délivre le mandat de dépôt, le Premier Substitut du Procureur ne laisse guère le choix au juge Mamadou Seck. Cela sous-tend que le journaliste investigateur est sans nulle doute sur la voie de l’incarcération. Tout dépendra de la décision du juge du 2ème cabinet de confirmer la requête du maître des poursuites. Présent depuis, ce matin du 9 novembre, au palais de justice de Dakar, le journaliste devra être entendu, incessamment par le juge du 2ème cabinet. A en croire à Me Kourayssi Ba, il est serein et droit dans ses bottes.