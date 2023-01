Affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr : Le LDR/ Yessal dénonce une politisation et appelle l’État à rester fort…

En comité directeur hier à son siège, le parti des réformateurs, LDR/Yessal a évoqué entre autres des questions d’actualité, notamment l’affaire par le dossier judiciaire Adji Sarr-Ousmane Sonko. Modou Diagne Fada et le comité directeur s’indignent du traitement politique réservé à cette affaire privée purement juridique qui oppose deux citoyens sénégalais d’égale dignité.



Le dernier message du leader de Pastef a aussi, sans doute, raisonné dans la tête des membres du parti « Les Démocrates Réformateurs ». En effet, le comité directeur condamne avec la dernière énergie les propos va-t-en-guerre, jusqu’au-boutiste, appelant à la violence et aux affrontements.



Les Réformateurs encouragent la justice à faire son travail, sans pression aucune, pour tirer au clair cette affaire qui tient en haleine tout le pays depuis deux ans.



Dans un autre registre de l’actualité, le comité directeur qui a évoqué le sujet des accidents de la route, s’incline de nouveau devant la mémoire des disparus et renouvelle ses condoléances attristées aux familles éplorées. Dans cette même dynamique, Fada et ses camarades demandent à l’État du Sénégal de rester fort pour faire respecter, aux usagers, le code de la route mais également et surtout s’armer de courage pour que les réformes nécessaires soient opérées aux fins de garantir la sécurité de nos compatriotes.

Par ailleurs, sur le débat relatif à l’élection Présidentielle de 2024, le comité directeur du parti appelle l’opposition et cette société qui se dit civile au calme et à la retenue pour ne pas, par des interprétations tendancieuses, susciter de la passion malsaine chez nos concitoyens sur une question qui n’est pas la leur. Le comité Directeur du LDR/ Yeesal rappelle que la validité d’une candidature à une élection présidentielle est un attribut du Conseil constitutionnel qui est la seule et unique institution habilitée...