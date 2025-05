Affaire Mbeubeuss 2 : Les jeunes de Mbeuth libérés...

Les jeunes arrêtés dans le cadre de l’affaire dite de Mbeubeuss 2 ont été libérés purement et simplement ce jeudi. Le juge n’a retenu aucune charge contre eux, confirmant ainsi la vacuité des accusations qui pesaient sur ces habitants du village de Mbeuth.



Leur interpellation avait suscité une vive émotion dans la localité, et leur libération a été accueillie avec soulagement par les familles et les résidents.



Saliou Ndiongue, membre du collectif local, s’est félicité de cette décision judiciaire : « C’est une victoire de la vérité et de la mobilisation pacifique. Mais nous restons vigilants. Le combat que nous menons n’est pas contre un projet, mais pour la protection de nos terres et de notre santé. »



Des dignitaires de la zone ont également salué la décision du juge tout en appelant à l’apaisement et au dialogue.





Le projet Mbeubeuss 2 vise à transférer une partie des activités de la décharge de Mbeubeuss vers une nouvelle zone d’aménagement, dans le cadre d’une politique de gestion moderne des déchets. L’objectif affiché est de décongestionner l’actuelle décharge, saturée et insalubre, en créant un centre de traitement plus adapté aux normes environnementales.



Cependant, les populations de Mbeuth s’opposent fermement à l’implantation du projet sur le site retenu, qu’elles jugent trop proche des zones d’habitation, des zones agricoles et des pâturages. Elles craignent des conséquences environnementales, sanitaires et sociales graves.



Elles réitèrent leur volonté d’un dialogue inclusif avec les autorités, afin d’envisager une relocalisation du site sans compromettre les objectifs du projet.