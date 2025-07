Affaire Lonase - aFitech : L’ARCOP a tranché…

L’Agence de régulation de la commande Publique (Arcop) a notifié à la société aFitech la décision définitive suite à sa saisine contestant la mise en service de la seconde plateforme de centralisation dédiée au suivi et au contrôle des activités des jeux de la Lonase. Ainsi, son recours a été jugé irrecevable.



Le comité de règlement des différends (crd) de l’Arcop a rendu publique sa décision le 15 juillet concernant le recours introduit par la société aFitech contre la Lonase. À travers un recours gracieux puis contentieux, aFitech contestait la mise en service d’une seconde plateforme de centralisation pour le suivi et le contrôle des activités de jeux de la Lonase, annoncée par une circulaire datée du 27 mai 2025. Ladite société demandait son annulation après examen du dossier, mais le Crd a constaté que cette saisine ne contient aucune réclamation de aFitech relative à un rejet de son offre dans le cadre d’une soumission à un marché public, ni ne porte sur les cas du cMp pouvant justifier l’exercice d’un recours gracieux.



En conséquence, le recours de afitech n’est pas exercé dans les conditions prévues par les textes réglementaires, régissant la commande publique. Ce recours déposé le 11 juin dernier, a été déclaré irrecevable. Et la décision a été notifiée par l’Arcop à la société aFitech, à la Lonase ainsi qu’à la direction centrale des Marchés publics (Dcmp).

Elle sera également publiée sur le site officiel des marchés publics.



On se souvient que la Lonase avait dénoncé récemment ce qu’elle considérait comme « une campagne de désinformation concernant de prétendus marchés de gré à gré ».