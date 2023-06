Affaire « Kopar Express » : Les avoirs bancaires de l’entreprise gelés

D’ailleurs, il avait été extrait de prison par la Su suite à une plainte du Gie pour la promotion des non-voyants au Sénégal puis inculpé encore pour «escroquerie en bande organisée ». D’ailleurs, il avait été extrait de prison par la Su suite à une plainte du Gie pour la promotion des non-voyants au Sénégal puis inculpé encore pour «escroquerie en bande organisée ».

L’ordonnance pour geler les avoirs bancaires de la plateforme Kopar Express a été émise par le juge du 2e cabinet. Dans sa parution du jour, Libération informe que la Sûreté urbaine a notifié la décision à la Coris Bank et à Uba où les comptes de l'entreprise étaient logés.L’entreprise, selon nos confrères, rappelle que depuis l'arrestation de son prestataire et associé, Seydou Nourou Ba, elle continue d'être une cible des autorités. Une situation pouvant compromettre gravement, la continuité de son activité au Sénégal.Pour rappel, dans cette affaire, l’ouverture d’une enquête judiciaire avait été ordonnée contre Mouhamed Samba Djim alias Hannibal Djim en février 2023. Et le mois suivant, Seydou Nourou Bâ détenant 25 parts de la plateforme sera arrêté.