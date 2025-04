Affaire Fonds Covid : Tange Tandian libéré mais placé sous contrôle judiciaire avec confiscation de son passeport

Après avoir été convoqué hier par la Division des Investigations Criminelles (DIC), entendu puis déféré au Tribunal de Dakar ce mercredi, Tange Tandian a finalement été libéré. En effet, poursuivi pour détournement de deniers publics et faux en écritures publiques, il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire et confiscation de son passeport, informe son avocat Amadou Aly Kane.



« Tange Tandian a nié être le bénéficiaire des 73 millions qui lui ont été attribués. Un montant qui était destiné à l’organisation des musiciens et artistes du Sénégal. D’ailleurs, ils étaient 554 bénéficiaires et toute l’utilisation a été justifiée », informe l’avocat.