Affaire Dieynaba Baldé : La chanteuse plaide son innocence, son petit ami Bril Fight 4 se désiste (...) délibéré fixé au 7 septembre.

Poursuivis pour vol commis la nuit, collecte illicite de données à caractère personnel, copie de données informatiques et tentative d'extorsion de fonds, l'artiste chanteuse, Dieynaba Baldé et ses complices Hamadou Aly Baldé et Abou Moustapha Ba ont été attraits, ce 31 août, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour être édifiés sur leur sort.



Cette affaire qui oppose la prévenue Dieynaba et Cie à l'artiste rappeur, Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4 et qui agite la toile ces derniers jours, attendra encore pour être vidée. Elle est mise en délibéré au 7 septembre prochain.



Dans les débats d'audience, la principale mise en cause a réfuté toutes les charges retenues contre sa personne et a plaidé son innocence ainsi que celle de ses coaccusés.



Pour sa part, le plaignant Djibril Mbaye Fall dit Bril Fight 4 a confié avoir totalement pardonné à la prévenue. Pour preuve, le rappeur-compositeur ne s'est pas constitué partie civile et s'est désisté de sa plainte contre sa petite amie avec qui, il vivait en concubinage.



Cette démarche du plaignant n'a pas, par ailleurs, permis à l'accusée, Dieynaba Baldé et Cie de bénéficier d'une liberté provisoire qui avait été introduite par leurs avocats dont Me Aboubakry Barro et Me Ciré Clédor Ly.



La cour a tout bonnement réfuté la requête avant de les renvoyer au délibéré final prévu le 7 septembre prochain.