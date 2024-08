Affaire Aziz Dabala : Tous les services de la direction de la sécurité publique (Dsp), activés

C’est un double meurtre qui a suscité à la fois la peur, l’indignation et le souhait de voir la justice traquer et punir les auteurs. Un acte d’une violence rare qui s’est produit dans un appartement situé à Pikine Technopole et qui impliquerait plusieurs personnes.



Pour le moment, 6 personnes ont été arrêtées et entendues L’enquête, aux multiples zones d’ombre se poursuit et les prochaines heures seront décisives. D’ailleurs, Libération apprend qu’au delà de la Direction de la police judiciaire (Dpj), l’enquête a mobilisé tous les services de la Direction de la sécurité publique (Dsp).