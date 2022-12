Affaire Amy Ndiaye Gniby : La défense étale l'illégalité des poursuites sur leurs clients et demande leurs annulations

À l'issue de leur face-à-face, le procureur a décerné ce jeudi 15 décembre un mandat de dépôt aux deux députés de Yewwi Askan Wi, Massata Samb et Mamadou Niang. A cet effet, leur avocat Me Adama Fall demande l'annulation des poursuites contre eux. " Nous espérons que les juges en charge de ce jugement nous prêteront une oreille attentive pour répondre favorablement à ces demandes. Nous allons faire valoir tous nos moyens de défense que la loi nous accorde et nous osons espérer que le juge va suivre notre requête. Ceci en annulant purement et simplement ces poursuites qui ne sont pas conformes à la légalité", déclare-t-il.