Affaire Adji Sarr : les avocats de Ousmane Sonko escomptent un non lieu total.

Ousmane Sonko a très bien répondu aux questions que le doyen des juges lui a soumis et a fait preuve de sérénité face à l’autorité, à en croire ses avocats, Me Bamba Cissé et Cie qui l’ont assisté lors de son audition, ce jeudi, au palais de justice de Dakar. Ses conseils escomptent d’ailleurs un non lieu dans le dossier de viol qui oppose leur client à la masseuse Adji Sarr.



Selon eux, la procédure judiciaire va se poursuivre pour blanchir Ousmane Sonko et tirer définitivement l’affaire au clair.



« Le juge d’instruction n’a aucun moyen de renvoyer l’affaire en jugement », a expliqué Me Bamba Cissé et Cie qui s’exprimaient après l’audition du président du parti Pastef, Ousmane Sonko qui a duré 3 tours d’horloge...