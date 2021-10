Aéroport de Ziguinchor : Accrochage entre partisans de Doudou Kâ et ceux de Ousmane Sonko

Il a eu encore un accrochage entre les partisans de Doudou Kâ et ceux de Ousmane ce dimanche après-midi à l’aéroport de Ziguinchor.



Le président de Pastef sur le chemin du retour de Dakar aurait essuyé des huées de la part des partisans de Doudou Kâ qui étendaient leur mentor pour une activité politico-sociale.



Il s’en est suivi des échanges de propos aigres-doux et puis une bagarre de quelques minutes. La sécurité de Sonko a pu gérer la situation et le leader de Pastef a pu accéder au tarmac et prendre son vol. Ousmane Sonko a boycotté le salon d’honneur où se trouverait Doudou Kâ.

Nous y reviendrons!