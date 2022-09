Aéroport de Saint-Louis : L’AIBD crée l’association des riverains et leur octroie trois motopompes.

La direction de l’aéroport international Blaise de Diass (AIBD) a décidé de d'assumer davantage sa responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). C’est dans ce cadre que l’AIBD conscient de cette responsabilité vis-à-vis des communautés voisines des aéroports, a décidé de les accompagner pour mettre en place l’association des riverains de l’aéroport de Saint-Louis. Le Dr Kaly Niang après Diass, s'est rendu à Saint-Louis pour la même cause.



Le directeur du pôle opération, innovation, développement durable et RSE AIBD de dire que « c’est une nouvelle trouvaille pour créer un lien entre l’aéroport et les communautés voisines. Elles nous permettent de renforcer ces dynamiques participatives entre les deux parties que sont l’AIBD et les villages de Ngalèle, Khott, Bango, etc... Elle a pour mission de mieux structurer notre politique de responsabilité sociétale d’entreprise avec un meilleur ciblage », fait-il savoir devant la presse venue immortaliser la cérémonie d’installation.



À l’en croire, il ajoute que « les aéroports doivent créer des opportunités de développement endogène pour les communautés qui les abritent. Nous l’avons compris et nous comptons les démultiplier dans tous les aéroports civils que AIBD gère. »



Une fois sur place, l’équipe envoyée par Doudou Kâ a constaté que les inondations n’ont pas épargné ces villages pauvres qui n’ont que leurs yeux pour constater les conséquences des pluies diluviennes qui s’abattent dans le pays depuis août. De facto, Kaly Niang, chef de la délégation a mis leur disposition des motopompes pour évacuer ces eaux qui hantent le sommeil de ces paysans qui n’ont que la terre pour survivre. « Nous avons octroyé trois motopompes aux riverains pour lutter contre les inondations que nous avons remarqué sur place. C’est juste un geste qui arrive au bon moment et qui est salué par ces communautés ».



L’occasion faisant le larron, les populations de ces villages ont présenté leurs doléances à l’envoyé spécial de la direction de l’AIBD qui tournent autour de la souveraineté sociale. « Ils ont beaucoup parlé de l’emploi. Nous allons faire une discrimination positive. Tout ce qui est emploi non qualifié reviendra aux communautés voisines. Nous allons accompagner les femmes pour leur autonomisation en appuyant financièrement les GIE de femmes. Nous ferons des campagnes de consultations gratuites sans oublier les Asc de jeunes… », fait encore savoir Kaly Niang...