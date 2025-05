Aéroport de Gran Canaria : un Gambien abattu par la police après avoir braqué un chauffeur de taxi

Un événement tragique s’est produit ce samedi 17 mai 2025 aux abords de l’aéroport de Gran Canaria, en Espagne. Aux environs de 16 h 50, un individu de nationalité gambienne a été abattu par la police après avoir braqué un chauffeur de taxi, selon les informations rapportées par le site espagnol La Provincia et reprises par Dakaractu.



Le suspect aurait sorti une arme pour menacer le chauffeur à l’extérieur de l’aéroport, provoquant un mouvement de panique parmi les passants. Alertées, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues sur les lieux. Des images devenues virales montrent plusieurs coups de feu retentir, suivis d’un moment de confusion. Sur la vidéo, diffusée par La Provincia, on aperçoit un groupe de policiers, entre quatre et cinq agents, s’agenouiller sur l’homme, visiblement blessé, avant qu’il ne succombe à ses blessures.



Les autorités locales, via le commissariat supérieur de police des Canaries, ont confirmé les faits sans révéler davantage d’éléments sur l’identité de la victime ni sur les circonstances exactes de l’intervention. Une enquête est probablement en cours afin d'éclaircir les faits.