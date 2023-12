Aéroport de Cap Skiring : Un vol Air Sénégal pour Dakar qui n’atterrit toujours pas après plus de 24h de retard, laisse pantois les passagers

La compagnie Air Sénégal est-elle toujours clouée dans « une zone de turbulence »? Les passagers bookés sur le vol HC105 qui devait quitter Cap Skirring ce Samedi pour Dakar, sont naturellement en mesure de répondre à cette question. Le vol en question qui devait se poser sur le tarmac de l’aéroport de Cap pour transporter ses passagers à 14h40 n’est toujours pas arrivé.



Ce samedi, après que les bagages ont été enregistrés, l’attente d’un vol est toujours de mise. Cependant, aucune information n’a été délivrée aux passagers pour signifier l’origine de ce retard « incompréhensible ». D’ailleurs, une source de nous informer que certains des passagers avaient même décidé de se cotiser pour prendre des cars et rentrer sur Dakar, car des obligations familiales les attendaient sur place.



Après qu’on leur a trouvé un hôtel à Cap Skirring, les passagers constatent toujours que l’avion n'est pas disponible. « Retour incertain alors que nous sommes attendus à Dakar pour un repas de famille que nous organisons », a regretté l’un d’entre eux avec qui nous nous sommes entretenus.



Après plusieurs heures d’attente, le vol est finalement annulé (après 8 heures sans information) au grand dam des passagers à qui Air Sénégal a annoncé un vol retour de Cap Skirring pour Dakar à 22h40 (soit 32 heures de retard). Deux autres vols sont prévus à 02h10 et 05h40 pour résorber les retards) avec une communication informelle (ni SMS ni mail), dénoncent les clients qui ne savent plus où donner de la tête.



« Aucun avion n'a atterri pour nous prendre. Les bagages sont enregistrés et donc ne nous sont plus accessibles », dénoncent-ils.



Au moment où ces lignes sont écrites, les passagers sont dirigés vers la porte d'embarquement pour procéder aux contrôles de sécurité...