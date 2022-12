Adji Sarr : « Ousmane Sonko est un homme irresponsable ! »

C’est après le message de Ousmane Sonko aux parents de Adji Sarr de venir récupérer leur fille, que la plaignante elle-même, a répliqué dans sa vidéo postée ce mercredi sur les réseaux sociaux. « Il faut sauver votre fille et la retirer des mains des politiques », avait soutenu le pastéfien. En lui répondant, Adji Sarr dira que ses parents sont bien responsables et même, plus responsables que Ousmane Sonko qui est, selon elle, mal placé pour donner des leçons. « C’est vous le père irresponsable. On n’a jamais appelé mon père parce qu’il a violé des jeunes filles. Il est plus méritant et plus responsable que vous », a-t-elle lancé dans sa vidéo.