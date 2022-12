Adji Mbergane Kanouté : Pourquoi nous devons voter le budget du MFB…

C’est par la dette que la parlementaire et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar a commencé à donner les raisons qui la poussent à voter et de faire voter le budget du ministère des finances pour l’année 2023. Là où plusieurs députés ont décrié cette dette, Adji Mbergane Kanouté estime que le Sénégal présente toutefois des garanties de cette dette au moment où des pays n’ont pas la confiance des partenaires. Par ailleurs, le soutien aux ménages, avec les bourses de sécurité familiale, le Pudc, la Cmu etc..., de même que la revalorisation des salaires des agents de l’État sont autant de facteurs à tenir en compte et qui doivent être suffisants pour voter le budget du ministère des finances et du budget. Sans oublier les mesures fiscales pour réduire le train de vie de l’État et permettre leur injection dans d’autres secteurs prioritaires, la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar invite ses collègues parlementaires à voter ce budget.