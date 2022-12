Adji Mbergane Kanouté : « Le président Macky Sall est le champion de l’équité territoriale… »

C’est plus de 60 intervenants ce dimanche qui se sont prononcés sur le développement communautaire, la solidarité et l’équité sociale devant le ministre concerné.



Samba Ndiobène Ka défend son budget devant la représentation nationale, mais celle-ci est partagée entre satisfaction et regrets. Selon la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, « les réalisations du régime sont visibles. Depuis que le président Macky Sall a initié ces programmes d’appui sociaux. Il est le champion de l’équité territoriale. D’ailleurs, dans la plupart des zones reculées, les réalisations sont visibles », estime Adji Mbergane Kanouté.



Par ailleurs, la députée de la coalition Benno Bokk Yakaar invite ses collègues députés à plus de rigueur dans la quête d’informations pour se munir de bons arguments à livrer aux populations. Elle invite le ministre à intensifier les efforts pour une équité territoriale pérenne.