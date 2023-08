Acquisition de drones à hélices Golden Eagle CR500: La gendarmerie sénégalaise va se renforcer pour plus de 27 milliards de francs CFA avec le groupe chinois Norinco

C’est pour un contrat d’un montant de 45 millions de dollars soit environ 27 318 489 030 francs CFA que la gendarmerie sénégalaise va parapher avec le géant chinois Norinco pour l’acquisition de drones à hélices Golden Eagle CR500.





Selon Africa Intelligence, les négociations se sont accélérées entre le Norinco et la gendarmerie sénégalaise, commandée par le général Moussa Fall. Le projet est en phase de finalisation. Ces drones devraient être utilisés dans le cadre de missions de reconnaissance et éventuellement d'attaque, car ils peuvent aussi embarquer de l'armement.



Le groupe Norinco bénéficie d'une implantation de plus en plus solide au Sénégal. Ainsi, il fait de la conquête du marché sénégalais, un objectif prioritaire.



Parallèlement, une petite société de courtage dakaroise multiplie les sollicitations auprès de l'état-major de la gendarmerie sénégalaise. En effet, Defact Response est basé sur la Corniche, à Dakar. Il tente actuellement de pousser les intérêts du droniste français Eos Technologie, un fournisseur des Eléments français au Sénégal (EFS). « La firme est pilotée par l'ex-numéro 1 de la marine sénégalaise, le contre-amiral Momar Diagne (2016-2020), ainsi que par l'ancien footballeur Salif Diao, qui a évolué au cours de sa carrière en sélection nationale et dans les championnats français et anglais » renseigne le confrère Africa Intelligence.





Le cabinet dakarois se présente comme un représentant local et régional de nombreuses sociétés de défense, à l'image du sud-africain Milkor, du bulgare Jotov & Son, du tchèque LOM Praha ou encore du droniste slovène C-Astral. La firme s'attache aussi à distribuer le matériel du fabricant français de fusils de précision PGM. En matière maritime, elle accompagne notamment le constructeur émirati Asis Boats ou encore l'américain SAFE Boats International.