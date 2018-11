Accusation de l'opposition / Landing Savané minimise : "On ne peut plus d'une façon significative frauder des élections"

Depuis quelques temps, l'actualité politique sénégalaise est traversée par les accusations des leaders de l'opposition sur un probable coup d'État électoral que serait en train de préparer le régime en place pour remporter la présidentielle de février 2019.

Le parti And/ PADS-A par la voix de son secrétaire général, a apporté une réponse très simple à ses suspicions de l'opposition. Selon Landing Savané, "l'opposition doit comprendre qu'on ne peut plus frauder de façon significative des élections au Sénégal".

C'est pourquoi il invite toute la classe politique sénégalaise à dépasser les inutiles querelles.

Le parti And Jef/ PADS-A procédait cet après midi à l'investiture du candidat Macky Sall pour la prochaine joute électorale.

Venue présider la cérémonie, la coordinatrice du pôle parrainage de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, s'est félicitée du choix porté sur le candidat Macky Sall. Avant de rappeler que c'est la première fois au Sénégal qu'on a une coalition présidentielle qui dure 7 ans sans voler en éclats...