Accusation de fraudes à Pikine Est : Issakha Diop dément les propos du mandataire de Yewwi de l’école 3

La présence du maire de Pikine Est, Issakha Diop à l’école élémentaire El Hadji Talla Diop de Pikine a suscité des frictions entre militants de BBY et de Yewwi. Le courant ne passe pas entre ces deux partis, depuis que le mandataire de Yewwi avait dénoncé la tenue d’un QG, des membres de Benno, dans le poste de santé Touba Diacksao, en face du lieu de vote. Pour Issakha ces accusations sont fausses, « l’opposition veut simplement nous déstabiliser et cela par tous les moyens, mais nous on est confiant et on appel à la paix» stipule le maire