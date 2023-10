Accueil du PM à Sakal - Idrissa Diagne du mouvement « And Taxawu Sunu Commune Sakkal » offre un bain de foule à Amadou Bâ

Pour les besoins de l’inauguration d’un centre de santé flambant neuf à Sakal, le Premier ministre a effectué ce week-end le déplacement vers cette localité du Nord à la tête d’une forte délégation. Occasion saisie à suffisance par Idrissa Diagne , tête de file du mouvement « And Taxawu Sunu Commune qui Sakal » pour réaliser une véritable démonstration de force. Le jeune responsable politique a, en effet, joué pleinement sa partition dans la grosse mobilisation qui a caractérisé l’accueil réservé à Amadou Bâ, drainant un nombre impressionnant de militants et de militantes. Il dira que l’objectif était de montrer « la force de caractère de son mouvement qui a réussi à faire l’unanimité au sein des populations de Sakal jusqu’à devenir le moteur de la vie politique dans cette partie du Sénégal ». Idrissa Diagne ne manquera pas de lancer un appel des Sénégalais les invitant à opter pour le choix de la continuité « admirablement » incarné par Amadou Bâ.



Interpellé sur le centre de santé et l’opportunité qu’il offre aux familles locales , le jeune leader s’en félicitera . « Je me réjouis de l’inauguration du centre de santé de Sakal. Ce projet a été bien ficelé par mon père feu Cheikh Birahim Diagne ancien maire de la commune. C’est pourquoi d’ailleurs, outre mes fonctions politiques, je suis là pour représenter toute la famille Diagne… ».