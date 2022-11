Accueil dans les hôpitaux : Dr Marie Khémesse Ngom présente aux députés un guide pour une amélioration de la qualité.

L’accueil dans les hôpitaux sera revu pour une amélioration dans la prise en charge préliminaire des patients qui, dans leur majorité, dénoncent de plus en plus les conditions de réception dans les structures sanitaires. Intervenant dans le cadre de l’examen du budget de son ministère, ce 23 novembre, le ministre de la santé et de l’action sociale, le Dr Marie Khémesse Ngom a donné des garanties pour une restructuration dans la démarche. Elle a présenté un guide aux parlementaires pour améliorer la qualité dans le cadre de la réception des patients dès leur arrivée dans les établissements sanitaires.



« Nous sommes dans des réorganisations des services, mais c’est à nous tous qu’il revient de s’impliquer pour une amélioration », a fait savoir l’autorité qui défendait devant le parlement le projet de budget alloué à son département ministériel.