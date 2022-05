Accord de principe avec l’État : les syndicalistes se félicitent des efforts du gouvernement

Après d’âpres et intenses négociations qui n'auront pas duré moins de 6 heures d’horloge, les syndicalistes de la santé ont finalement signé un accord portant sur 17 points de revendication en présence des ministres du travail, de la fonction publique, de la santé et des finances au niveau du ministère des finances, ce mardi 10 avril.

Les syndicalistes se félicitent des efforts consentis par le gouvernement sur les 17 points de revendication qu’ils avaient posés sur la table du gouvernement du Sénégal.

« Nous avons ce que nous voulions, parce que le gouvernement a payé 20 milliards aux hôpitaux et il va redonner aux retraités de l’hôpital de Grand-Yoff leur pension de retraités d'une valeur de 99 millions. Un accord que nous saluons à sa juste valeur », a déclaré Mballo Dia Thiam, secrétaire général du SUTSAS.

Il magnifiera par ailleurs le paiement des indemnités et remerciera le président de la République Macky Sall, qui a payé pour la première fois l’indemnité de logement aux agents de la santé. Une première dans l’histoire du Sénégal...