Accompagnement « Air Sénégal » : le Président Sall invite les autorités Gouvernementales à désormais voyager « exclusivement » avec la compagnie nationale

Le Chef de l’État Macky Sall a instruit les Présidents d’Institution, les membres du Gouvernement ou encore les agents de l’État à prendre toutes les dispositions appropriées afin de voyager exclusivement via « Air Sénégal » vers des destinations internationales exploitées par la compagnie.Selon le Président Sall en effet, la compagnie nationale est en forte expansion et doit bénéficier de l'accompagnement et du soutien de l’ensemble des structures publiques et parapubliques...