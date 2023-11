Accident mortel sur l'axe Bambilor-Rufisque : 06 morts dont 04 femmes et une fillette

Le quartier Keuri Kaw de Bambilor a vécu un après-midi tragique ce Samedi avec un accident de circulation mortel impliquant une Dacia et un camion de transport de bagages. Ce sont au total quatre (4) dames et une (1) fillette, toutes natives du même quartier de Bambilor qui ont trouvé la mort lors de ce violent accident survenu vers les coups de 15 h entre le village de Bambilor et Noflaye.



Alertée du choc mortel, la 14ème compagnie des sapeurs pompiers de Rufisque a déployé tous les moyens nécessaires pour secourir les victimes. "Il s'agissait d'un accident routier entre un véhicule particulier et un camion de transport de matière dangereuse.

Malheureusement, le bilan était lourd. Car, il s'agissait de 06 corps sans vie. Nous avons déployé un fourgonnette, un véhicule de secours routier, deux ambulances et deux autres déployés par la municipalité. C'est ce qui nous a permis d'amener les corps sans vie au poste de santé", a déclaré le capitaine Jeannot Sagna, commandant de la caserne des sapeurs pompiers de Rufisque. Selon nos sources, les victimes auraient quitté leurs domiciles pour se rendre à une cérémonie familiale à la Raffinerie de Mbao. Le décompte macabre ne s'arrête pas là, car même le conducteur du Taxi Dacia qui avait été évacué par ses collègues avant l'arrivée des sapeurs pompiers a finalement succombé à ses blessures. Le bilan de cette collision est de six (6) morts.Alertée du choc mortel, la 14ème compagnie des sapeurs pompiers de Rufisque a déployé tous les moyens nécessaires pour secourir les victimes. "Il s'agissait d'un accident routier entre un véhicule particulier et un camion de transport de matière dangereuse.Malheureusement, le bilan était lourd. Car, il s'agissait de 06 corps sans vie. Nous avons déployé un fourgonnette, un véhicule de secours routier, deux ambulances et deux autres déployés par la municipalité. C'est ce qui nous a permis d'amener les corps sans vie au poste de santé", a déclaré le capitaine Jeannot Sagna, commandant de la caserne des sapeurs pompiers de Rufisque.