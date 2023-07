Accident mortel à Ngeune Sarr: Le bilan passe à 24 morts, le ministre de l’intérieur sur les lieux du drame

Le bilan de l’accident tragique qui s’est produit à hauteur de Ngeune Sarr dans la région de Louga passe de 23 à 24 morts maintenant.



Le ministre de l’intérieur , Antoine Félix Diome accompagné du ministre Samba Ndiobene Ka ont retrouvé sur place le ministre des transports terrestres. Le commandant des sapeurs-pompiers pompiers informe qu’au total, c’est 74 victimes dont 43 blessés graves et 9 légers.



Les décès sur place étaient 22 répertoriés mais deux autres ( à l’hôpital de Louga et de Saint-Louis) se sont ajoutés au bilan. Le ministre sur les lieux du drame, s’est entretenu avec les éléments des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie qui lui donne les détails de l’accident.