Accès à l’eau potable : Un besoin de 1.627 milliards de FCFA, 30 mesures préconisées par le PM

Le Premier Ministre Ousmane Sonko a présidé, ce mardi, un conseil interministériel consacré à l’eau potable. Après les échanges entre acteurs, il est apparu que les besoins de financement du secteur sont globalement estimés à 1.627 milliards de FCFA. En effet, le Sénégal qui déroule un ambitieux programme de Transfert d’Eau veut relever, par ailleurs, les défis de l’approvisionnement, de la qualité et de l’équité dans la desserte. Dans cette perspective, le Premier Ministre a pris 30 décisions qui impulsent de nouvelles réformes.



Des problèmes de qualité, de déséquilibre et de disparité dans les prix. Sur ce dernier aspect, le Premier ministre a instruit le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, d’y apporter les solutions attendues. « On ne peut pas admettre une discrimination dans les prix selon les zones où se trouvent les citoyens », indique le Premier ministre. L’économie également, sans la gestion de l’eau reste une préoccupation pour le premier ministre. Ainsi, une centrale d’achat de l’administration est à envisager selon Ousmane Sonko qui invite à rationaliser l’utilisation de l’eau dans les services de l’État.