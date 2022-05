Abuja : le premier vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow réaffirme la position du Sénégal pour l’annulation de la dette africaine

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, a participé les 09 et 10 Mai 2022 à la conférence de haut niveau des chefs de parlement d’Afrique, qui s'est tenue à Abuja sur l'annulation de la dette africaine. Abdou Mbow, parti représenter le président de l’Assemblée Nationale Moustapha Niasse, a tenu des discussions avec ses homologues africains sur la dette africaine et les modalités de plaidoyer pour son annulation en lieu et place de sa suspension.

Selon des informations qui nous sont parvenues à l’issue de cette conférence, le vice-président de l'assemblée nationale du Sénégal a eu à présenter l'effort sénégalais post covid pour maintenir l'économie à un bon niveau. La réunion a été sanctionnée par un communiqué final qui a mis en exergue les efforts que l'Afrique à consentis pour la lutte contre la Covid-19 mais aussi, la tenue de cette réunion, une fois par an pour évaluer et voir l'état d'avancement des différentes propositions, annonce toujours notre source.

En marge de la réunion, le Président Mbow a eu beaucoup de rencontres bilatérales avec certains de ses homologues africains et les discussions ont tourné principalement sur la question du parlement Panafricain dont le fonctionnement est bloqué depuis les événements malheureux de Midrand en Afrique du Sud. Beaucoup de chefs de parlement africain sollicitent le plaidoyer du Sénégal pour la reprise des activités du PAP, avec la présidence à l’Union africaine du Sénégal incarné par son excellence Macky Sall président de la République du Sénégal. Pour eux, avec le leadership du président Sall en rapport avec ses pairs, le PAP pourrait rapidement se réunir pour redémarrer ses activités au grand bonheur des peuples africains.