Absence "assourdissante" à l'hémicycle : Pape Diop ou la politique du "siège vide".

Qu'est devenu l'ancien maire de Dakar? N'est-il pas temps, pour lui de sortir de son mutisme pour "chasser les idées tordues" qui se focaliseraient sur un possible deal avec le régime en place? Pourquoi, en tant que député, on ne le voit plus à l'Assemblée nationale ?



Autant de questions qui méritent d'être posées quand on voit cette "machine qui peine à se déclencher dans l'espace politique."



Au niveau de l'Assemblée nationale, on se demande si, une légitimité parlementaire existe toujours avec ces nombreuses absences.



En effet, se basant sur l'Article 104 du règlement intérieur qui stipule que "Lorsque, sans excuse légitime admise par l’Assemblée nationale, un député aura manqué, au cours de son mandat, aux séances de deux sessions ordinaires consécutives, son indemnité parlementaire est immédiatement suspendue", l'ancien maire de Dakar peinera à convaincre pour le maintien à son siège de député.



De la même manière qu'il s'est "démarqué" de l'espace politique dans sa globalité, en ne se prononçant sur aucun point d'actualité, l'attitude du patron de Bokk Gis Gis interpelle plus d'un sur l'avenir de son parti.

Stratégie politique ou signe agonisant d'un démocrate? L'avenir nous édifiera...