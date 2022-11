Abdoulaye Vilane : « la dette, malgré les nombreuses interrogations, reste aujourd’hui encore soutenable et bien en deçà du seuil communautaire ... »

Le député Abdoulaye Vilane lors de sa prise de parole à l’ouverture des séances plénières, a rassuré quant à l’état de la dette. Selon le parlementaire, malgré les nombreuses interrogations et préoccupations soulevées par nos Honorables collègues, elle reste aujourd’hui encore soutenable. « Je voudrais vous rappeler que le ratio d’endettement de l’Administration centrale (11 326/PIB de 16 922) est bien de 66,93% ; en deçà du seuil communautaire de 70%, auquel il se rapporte », a-t-il tenu à faire savoir.

Sur les recettes 2023, il a fait savoir que les projections ont été faites dans le cadre de la collaboration entre les services de prévisions macro-économiques logés au niveau du Ministère de l’économie, du plan et de la coopération et les régies de recettes qui dépendent du Ministère des finances et du budget. Elles tiennent compte des niveaux de réalisation des recettes sur les dernières années, du niveau de recouvrement des recettes pour la gestion en cours, des dispositions et mesures fiscales nouvelles à venir. « C’est dire donc que les projections sont sincères et tiennent compte des informations disponibles au moment de la préparation du budget », a-t-il conclu...