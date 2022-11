Abdoulaye Diouf Sarr à Karim Fofana : « Votre budget de solutions mérite d’être voté »

Depuis ce matin, les députés de la 14 e législature abordent les questions sur le panier de la ménagère. Il fallait bien s’y attendre pour le ministre du commerce, de la consommation et des PME. Lors de sa prise de parole, Abdoulaye Diouf Sarr, considérant ce ministère comme l’un des segments du gouvernement les plus stratégique et qui soulage notamment les ménages, invite au renforcement des mesures. Abdoulaye Diouf Sarr appelle à la mise en place d’une véritable administration du commerce. Par ailleurs, sur le cas de la réduction des prix, la maîtrise des prix ne doit pas être appréhendée dans la logique du grossiste-détaillant. Mais elle doit être plus vaste avec un accompagnement de l'Etat du Sénégal, sans réserve pour un suivi dans les décisions salutaires du président de la république. Toutefois, le vice-président de l’assemblée nationale conçoit le budget de plus de 100 milliards comme un budget de solutions. Il sera donc, pour sa part, voté sans réserve.