Abdoulaye Daouda Diallo rend hommage à Macky Sall : « Nous devons préserver son héritage! »

Le président du Conseil économique, social et environnemental a enfin donné sa position sur la candidature unique de la coalition présidentielle. Le maire de Boké Dialloubé décide de renoncer à sa candidature pour accompagner le président Macky Sall dans la poursuite des efforts pour un sénégal rayonnant. « Je n'ai pas hésité un seul instant à me présenter parce que je peux valablement revendiquer une double légitimité.



La légitimité du suffrage universel qui m'a permis d'être élu député au scrutin majoritaire départemental et maire de ma très chère commune Boké Dialloubé, à chaque fois que le devoir m'appelait. La légitimité de l'expérience gouvernementale acquise à la tête de ministères stratégiques.Ces postes de responsabilité m'ont permis d'être pendant plus de 11 ans au cœur de l'action gouvernementale au service exclusif de nos concitoyens. J'ai par conséquent appris à mesurer et à comprendre la gravité de certains moments », a indiqué le président du CESE, Abdoulaye Daouda Diallo, dans sa déclaration déclinant les enjeux pour légitimer son choix d’accompagner le chef de l’État dans la poursuite de son œuvre. Selon ADD, à l'échelle mondiale, les zones de turbulence se multiplient et notre sous-région n'échappe pas à la règle et connaît des bouleversements majeurs. Elle traverse une crise sans précédent dont nous ne mesurons pas souvent l'ampleur.



« Notre pays, le Sénégal, n'est pas à l'abri des drames et des tragédies. Il nous faut de la vigilance. Être vigilant, c'est prendre conscience de ce que nous avons reçu en héritage, de tout ce que notre pays incarne en Afrique et des responsabilités particulières qui doivent être les nôtres dans ce contexte. Au-delà de nos différences, au-delà des ambitions, il nous faut donc retrouver la cohésion et l'unité, seuls gages de succès dans les compétitions à venir. Ainsi, il nous faut tout faire pour sauvegarder cet héritage du président Macky Sall », prévient le président Abdoulaye Daouda Diallo qui rend hommage et remercie le chef de l’État pour la confiance qu’il lui porte depuis leur compagnonnage. D’ailleurs, Abdoulaye Daouda Diallo a énuméré, lors de sa déclaration tous les postes nominatifs qu’il lui a consentis depuis son avènement à la tête du Sénégal. Des prétextes suffisants, dira ADD, pour poursuivre et rester fidèle au chef de l’État...