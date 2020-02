Abdoul Mbaye (Président ACT) : « Ce système de corruption est responsable de la dégradation de la vie des sénégalais »

Le leader d’ACT (Alliance pour la citoyenneté et le travail), profitant de la cérémonie de dédicace du livre publié par Pape Alé Niang et qui est intitulé : « scandale au cœur de la République », a tout bonnement regretté le régime corrupteur qui a été mis en place depuis son départ. Selon l’ancien Premier ministre, « il faut expliquer aux compatriotes sénégalais que le système d’ajustement structurel dans lequel on se trouve, est la conséquence directe de la machine de corruption mise en place ». En faisant un parallèle, Abdoul Mbaye fera recours à l’exemple du cas de Frank Timis qui est souligné par ailleurs dans l’affaire Petro-tim.



Dans un langage clair, le banquier dira qu’il y a une relation directe entre le comportement de nos gouvernants en matière de corruption et la dégradation du pouvoir d’achat des populations qui sont aujourd’hui dans une situation de dénonciation surtout avec cette hausse sur le prix de l’électricité.



Il soulignera aussi que le choix même des grands projets est tout simplement un prétexte pour mieux s'adonner à la corruption en donnant l'opportunité à certains partenaires de se faire facilement des commissions.



Il invitera à l’occasion ses camarades politiques, à faire face à ce système en arrêtant de fermer les yeux sur ces pratiques qui décrédibilisent le pays.