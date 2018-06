Abdoul Mbaye / ONG Brooke : Dakaractu prend « ACT » du droit de réponse que voici

Monsieur le Directeur de publication de Dakaractu,Nous avons fait ce jour le très désagréable constat d’un titre de votre journal en ligne ainsi libellé : « Situation agricole du Sénégal : l’ONG Brooke dément Abdoul Mbaye et précise ».La lecture du communiqué de l’ONG Brooke que vous avez repris sous ce titre dément en réalité l’agence APS dont le texte a été publié sous le lienIl nous est difficile de comprendre pourquoi votre journal a transformé un démenti adressé à l’APS par l’ONG Brooke en un démenti de Abdoul Mbaye lorsque l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) (et non de Abdoul Mbaye) a fidèlement repris dans son communiqué la dépêche publiée par l’APS.Nous vous saurions gré de bien vouloir publier le présent texte au titre de notre droit de réponse dans les mêmes conditions que celui auquel il est fait référence sous le lienVeuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments cordiaux.Dakar le 8 juin 2018Cellule communication de l’ACT