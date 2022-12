Abdou Mbow, catégorique : « Que cette opposition soit cohérente ! Le ministre des finances est un homme qui déroule le programme d’un président visionnaire… »

L’ancien vice-président de l'Assemblée nationale s’est défoulé sur l’opposition qui, dans sa majorité a félicité le travail et l’efficacité du ministre des finances et du budget et qui occulte les qualités du président Macky Sall. « Ce que vous dites sur le ministre des finances et du budget, c’est vrai. Il est compétent, sérieux, et efficace, mais il porte la vision du président Macky Sall », a répondu Abdou Mbow à Guy Marius Sagna, Aba Mbaye et d’autres parlementaires de l’opposition qui ont pris la parole ce vendredi pour le vote du budget du ministère des finances. Selon Abdou Mbow, des sénégalais doivent bien regretter d’avoir voté pour cette opposition qui est illogique et incohérente dans sa démarche.