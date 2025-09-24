Abdou Khadr, 8 ans, mort de coups et de faim : et nous continuons de détourner le regard (Adama Sow)

Dans le silence des populations et de l’État, l’abandon des talibés est devenu une politique de l’indifférence et une honte nationale.



Un enfant de huit ans, Abdou Khadr Seck, est mort. Pas emporté par une maladie, ni par un accident, mais battu, affamé, brisé dans sa chair et dans son âme. Sa courte vie s’est éteinte au fond d’un daaras qui devait lui apprendre le Coran, mais qui l’a livré à la cruauté et à l’indifférence. Il n’est pas une exception. Il est un symbole. Le symbole d’une société qui s’habitue à l’inhumain, qui ferme les yeux, qui baisse la tête et se tait.



Chaque jour, des milliers de petits talibés mendient dans les rues de nos villes, pieds nus, ventre creux, regard perdu. On les croise en sortant de la mosquée, au marché, aux feux rouges. On détourne les yeux. Nous avons fini par les considérer comme faisant partie du décor urbain, comme si leur souffrance était normale. Comme si leur condition était un passage obligé dans une société qui se dit croyante et attachée à la dignité humaine.



Comment peut-on prier, jeûner, invoquer la miséricorde divine, et rester muet face à des enfants battus jusqu’au sang, privés de nourriture, abandonnés à la rue ? Comment peut-on parler de valeurs, de solidarité et d’humanité quand les plus fragiles sont sacrifiés sous nos yeux dans l’indifférence générale ?



Il y a dans ce silence une complicité collective. Les maîtres de daaras qui exploitent ces enfants portent une lourde responsabilité. Mais où est l’État ? Où est ce ministère de la Famille censé protéger l’enfance ? Où sont nos institutions religieuses et sociales qui, au nom de l’islam, devraient rappeler que l’enfance est sacrée ? L’indifférence est devenue une politique publique, et l’abandon des talibés une fatalité organisée.



Nous devons avoir honte. Honte de voir des enfants mourir de coups et de faim dans un pays qui se proclame terre de Téranga. Honte de laisser prospérer une économie de la mendicité sur le dos de l’innocence. Honte de ne pas crier plus fort que les larmes de ces enfants.



La mort d’Abdou Khadr Seck doit être un tournant. Nous ne pouvons plus nous contenter de compatir en silence. Nous devons exiger des lois appliquées, des daaras régulés, des alternatives concrètes pour l’éducation coranique, et une mobilisation nationale contre ce scandale moral et humain.



Parce que chaque talibé est notre enfant. Parce que chaque silence est une trahison. Parce que chaque jour qui passe est une condamnation à mort pour d’autres Abdou Khadr.



Jusqu’à quand allons-nous détourner le regard ?

